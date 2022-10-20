Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldiğini belirterek, "Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen Çevre Forumu'na gönderdiği video mesajda, foruma katılmak üzere dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen katılımcıları selamladı.

Forumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Anadolu Ajansı yönetimini ve etkinliğin icrasında emeği ve katkısı olan tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti.