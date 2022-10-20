Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj gönderdi

20.10.2022 09:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldiğini belirterek, "Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldiğini belirterek, "Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen Çevre Forumu'na gönderdiği video mesajda, foruma katılmak üzere dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen katılımcıları selamladı.

Forumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Anadolu Ajansı yönetimini ve etkinliğin icrasında emeği ve katkısı olan tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj gönderdi - Son Dakika
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