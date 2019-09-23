Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesi'nde - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesi'nde - NEW

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesi'nde - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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