Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesi'nde - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.
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