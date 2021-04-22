Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi Programı'nda konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi Programı'nda konuştu

22.04.2021 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi Programı'nda konuştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmedir. Bu kapsamda benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katlı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi Programı'na katıldı.

İklim değişikliğinin sadece dünyayı en fazla kirleten belli başlı devletleri değil, Afrika kıtası başta olmak üzere tüm insanlığını etkilediğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak biz de bu olumsuzluklardan etkilenenler arasındayız. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla yoğun çaba harcıyoruz. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve çevreyi korumak için ciddi yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Son 18 yılda toplam 5,1 milyar fidanın toprakla buluşturularak orman varlığının 20, 8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkarıldığını kaydeden Erdoğan, "İklim değişikliği ile mücadelede yol haritamızı teşkil eden Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı ile İklim Değişikliği Uyum Strateji ve Eylem Planını 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. 2015 yılında sunduğumuz ulusal katkı beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan azalma bekliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012 - 2030 yılları arasında bir milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir. Türkiye bugün, yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hali hazırda elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 52,3'tür bu oranla Avrupa'da 6., dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da 2., dünyada 9. sıradayız. Elektrik üretimimizi 2030 yılına kadara güneş enerjisinden 10 gigavat rüzgar enerjisinden 16 gigavat kapasitesine çıkaracağız" diye konuştu.

Enerji verimliliğine yönelik atılacak adımlar sayesinde 2023 yılında 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı hedeflendiğini vurgulayan Erdoğan, "Eşimin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesiyle atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a taşıyacağız. Ülkemizin tamamına yaygınlaştırdığımız Millet Bahçeleri Projelerimizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla kapasitemizi hızla artıyoruz. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak açık denizlerde koruma alanları ilan edilmesi meselesini de gündemimize almamız gerektiğine inanıyorum. İklim değişikliği ile mücadele bağlamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların büyük yatırımlar gerektirdiğinin elbette farkındayız" ifadelerini kullandı.

Covid -19 salgını sonrası toparlanma sürecinin merkezinde yer alan yeşil dönüşüm konusunda gerekli adımların atıldığını belirten Erdoğan, "Sanayi sektörünün yeşil dönüşümü mart ayında açıkladığım ekonomi reform paketinde öncelik verilen unsurlardan birisidir. Böyle bir dönüşüm şüphesiz yatırım ve finansman ihtiyacını doğuruyor. Dünyada hiçbir hükümet veya iş kolunun bu büyüklükteki bir dönüşümü tek başına gerçekleştirmeyeceği aşikardır. Dolayısıyla yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik işbirliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor. Bu konuda başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. Küresel bir mücadele olan iklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir" dedi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yük paylaşımın adil bir şekilde yapılmasının iklim değişikliği ile mücadeleyi güçlendireceğini belirten Erdoğan, "2030'a giden süreçte ortak fakat farklılaştırılmış sorunlar ve göreceli kabiliyetler ilkesi temelinde adil bir çerçeve sağlanması zaruridir. Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmedir. Bu kapsamda benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katlı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi Programı'nda konuştu - Son Dakika


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