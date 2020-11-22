Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz"

22.11.2020 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri konusunda uyarıda bulunarak, "Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler almak durumunda kalabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri konusunda uyarıda bulunarak, "Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler almak durumunda kalabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine canlı yayınla katıldı. Erdoğan konuşmasında korona virüs önlemleri ile ilgili uyarıda bulunarak, kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Türkiye'yi sinsi oyunlarla, tehditle, tecritle teslim alınmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye kendi iradesini siyasetine, sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tepkilerin dozu da arttı. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla tehditle, tecritle teslim alabileceklerini sanacaklarının heveslerini hep kursaklarında bıraktık. Bize yapılan saldırılara savunmada kalarak cevap vermek yerine üzerine üzerine gittik. Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik. Darbe yapmaya kalktılar demokrasiye, hukuka daha güçlü sarıldık. Sınırlarımızı taciz etmeyi denediler, başlarını ezdik. Vesayeti diriltme hesabına girdiler, Cumhur İttifakı'yla yönetimimizde tarihi değişiklik gerçekleştirdik. Ekonomimizi yıkmayı denediler, reformlarımızı hızlandırarak bu saldırıların önünü aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsak yapalım demokrasiden hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformları ile daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allahtan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Doğru bildiğimiz yolda yürüdük. Biz Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyinde her çıkarını savunurken samimiydik. Biz attığımız her adımda samimiydik. Cumhur İttifakı'nı kurarken de samimiydik.

Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da milletimizin hizmetkarlığını yapmaya devam edeceğiz. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz" şeklinde konuştu.

"CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşün bu milletin yakasından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz. Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız. Milletimiz umudunun yine AK Parti'de olduğunu her zaman gösteriyor. Üye sayımız 11 milyon 200 bini aşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Her yıl 1 milyon yeni üye hedefi ile milletimizle olan gönül bağımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ben şimdi salona bakıyorum salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane'nin salonları Burdur'un salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Isparta aynı şekilde alkışlarla inlerdi. Bunu her an görmek yaşamak arzusu içerisindeyiz." - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Isparta, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz' - Son Dakika


Son Dakika

Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı Erdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz Merih Demiral'ın Cagliari maçı performansı, İtalya'da manşetlere çıktı İETT otobüsü devrildi! Şans eseri boş olan aracın şoförü kazayı yara almadan atlattı Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu         
14:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz         
14:23
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada         
11:56
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil         
23:50
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 15:55:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlave tedbirler almak durumunda kalabiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei