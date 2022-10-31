Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinsel evliliği yasallaştıran Meksika'yı örnek gösterdi: Biz sonuna kadar karşısında duracağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinsel evliliği yasallaştıran Meksika'yı örnek gösterdi: Biz sonuna kadar karşısında duracağız

31.10.2022 16:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda anayasa değişikliği hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Meclis'e gelecek teklifle başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz" dedi. Meksika'yı işaret ederek eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına tepki gösteren Erdoğan, "Ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var ama biz sonuna kadar karşısında duracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe müftüleri istişare toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, önceki gün alınan kararla Meksika'nın tamamında eşcinsel evliliğe izin verilmesini örnek göstererek, şunları söyledi:

İNSANLIK İRTİFA KAYBEDİYOR

"Dünyanın içinde bulunduğu zor süreç, İslam'ın hayat veren ilkelerini ortaya koyuyor. İnsanlık onca imkana rağmen manevi bakımdan giderek daha fazla irtifa kaybediyor. Materyalist ideolojiler, sosyal açılardan felakete sürüklüyor. Bunun işaretlerine pek çok alanda şahit oluyoruz. Kimi Batılı ülkeler uyuşturucu kullanımının, kadına şiddetin en çok görüldüğü yerlerdir. Kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik suçlar, bu ülkelerin sicilinin belki de en kötü olduğu konulardır.

SAPIKLIK, AHLAKSIZLIK, ÇARPIK İLİŞKİLER

Toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların desteğiyle yok ediliyor.

BENZER SIKINTILARI BİZ DE YAŞAYABİLİRİZ

Kendi değerlerine karşı küstah içimizden mankurtlar kabul etmese de gerçekler apaçık ortadadır. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride benzer sıkıntıları bizim de yaşamamız kuvvetle muhtemeldir. Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken diğer yandan da aile müessesini korumayı hedefliyoruz. Aile kurumuyla alakalı özellikle 140 bini aşan siz değerli hocalarıma büyük görev düşüyor. Sadece cami değil, özellikle minderden sürekli olarak her cuma bunu işlemeniz öyle zannediyorum ki bizler için vazgeçilmez bir görevdir.

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ MİLLET

Milyonlar sizi sürekli dinlemekte, ve sizden onlara yapılan çağrı özellikle aile kurumumuzu güçlendirmenin en önemli nasihat mekanizması olacaktır. Güçlü aile, güçlü millet. Güçlü aileleri kurduğumuz anda milletimiz güçlenecektir.

Meksika'da tamamıyla bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Değerli kardeşlerim ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama bizler bu çalışmaların karşısında sonuna kadar dimdik duracağız. Ve bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz. İnşallah TBMM'deki akıl, vicdan ve feraset sahibi tüm milletvekillerimizin güçlü desteğiyle bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum."

YORUMLAR (5)
  • Hakim ATMACA: Çinsiyet değiştirme eşçinsel evlilik bunlara müsemma gösterilmemeli ahlak vicdan edepten yoksun toplumlar yozlaşmaya çökmeye çürümeye bitmeye mahkumdur ve bu çok yakındır buna müsade edilmemeli (( bu arada din tücarlığı yapan bazı cemaalerde bunlar kadar tehlikeli Cevap Yaz 74 14 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Çinsiyet değiştirme eşçinsel evlilik bu Lut kavminden olanlara asla müsemma gösterilmemeli ahlak vicdan edepten yoksun toplumlar yozlaşmaya çökmeye çürümeye bitmeye mahkumdur ve bu çok yakındır buna müsade edilmemeli (( bu arada din tücarlığı yapan bazı cemaalerde bunlar kadar tehlikeli Cevap Yaz 37 12 Yayından Kaldır
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