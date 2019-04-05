Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlde (İl Seçim Kurulu) Alınan Neticeler Bizim Yaptığımız Çalışmalarla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlde (İl Seçim Kurulu) Alınan Neticeler Bizim Yaptığımız Çalışmalarla...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:32 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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