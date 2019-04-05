Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlde (İl Seçim Kurulu) Alınan Neticeler Bizim Yaptığımız Çalışmalarla...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:32 Kaynak: AA
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