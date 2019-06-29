Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:15 Kaynak: AA
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
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