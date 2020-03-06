Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.
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