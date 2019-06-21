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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BARZANİ GÖRÜŞMESİ

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüşmek üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüşmek üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası saat 15.00 sıralarında Beşiktaş'taki Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Barzani ise saat 15.40 sıralarında ofise geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BARZANİ GÖRÜŞMESİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:52 Kaynak: DHA
Dolmabahçe Sarayı, Mesut Barzani, Güncel
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