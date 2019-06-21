CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BARZANİ GÖRÜŞMESİ
1 saat önce
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüşmek üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:52 Kaynak: DHA
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