Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışına katılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışına katılacak

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden düzenlenen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın, 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde gerçekleştirilecek açılışına katılacak. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek.

Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının verildiği Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla yarın açılacak. 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıldönümünde yeni adıyla açılacak olan adanın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacak. 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden adlandırılan, 2015 yılında da yeniden düzenleme faaliyetlerine başlanan adada çalışmalar sonlandı. Öte yandan adada 176 kişilik bir otel, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi ile 7 bin 700 metrekarelik müze ve caminin yer alacağı duyurulmuştu.