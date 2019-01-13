Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Down Sendromlu Sporcunun Samimi Diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Down Sendromlu Sporcunun Samimi Diyaloğu

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile down sendromlu sporcunun samimi diyaloğu Down sendromlu milli sporcudan Cumhurbaşkanı'na kucak dolusu sevgiler Türkiye Şampiyonu Milli Yüzücü Demir: "Cumhurbaşkanımı kalpten çok seviyorum"SAKARYA - AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'nde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile down sendromlu sporcunun samimi diyaloğu
Down sendromlu milli sporcudan Cumhurbaşkanı'na kucak dolusu sevgiler
Türkiye Şampiyonu Milli Yüzücü Demir: "Cumhurbaşkanımı kalpten çok seviyorum"

SAKARYA - AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir ile ilginç diyalog yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında kendisine işaret yapan Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 2'ncisi Milli Yüzücü down sendromlu Fatma Çağla Demir'i kendisini ne kadar sevdiğini sordu. Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki kolunu açarak sevgisi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Demir'e, "Ben de seni çok seviyorum" dedi.
Program sonrasında konuşan Milli Sporcu Fatma Çağla Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızı kalpten çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız iyi ki var. Ben kendim milli sporcuyum. Türkiye Şampiyonu, Avrupa 2'ncisi ve Dünya 5'incisiyim. Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ile görüşmek istiyorum, projelerim var. Yüzmeyi çok seviyorum. Engelli kardeşlerime sesleniyorum, siz de spor yapın ve sporu sevin. Gelin birlikte yüzelim, hep birlikte spor yapalım. Tüm engellilere sesleniyorum. Ben Cumhurbaşkanımızı, dünya kadar çok seviyorum. Benim canım Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Durmak yok, yola devam lider sensin devam' diyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:13 Kaynak: İHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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