Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan,..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.

Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:41:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]