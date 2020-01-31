Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
Son Dakika Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı