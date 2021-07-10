Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi.
Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde önce baş başa gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme de 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi - Son Dakika