Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ahmet: Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile bugün telekonferans yöntemiyle görüşen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza okulumuz hakkında bilgi verdim. Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum. Biraz heyecanlandım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans yöntemi ile görüşen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, çok mutlu olduğunu dile getirerek, görüşmeyi şöyle anlattı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü sırada yaşadığı duyguyu anlatan Ahmet Can Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza okulumuz hakkında bilgi verdim. Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum. Biraz heyecanlandım. Okulumuzda daha önceden temizlik ürünleri üretiyorduk. Pandeminin başlaması ile birlikte dezenfektan ve kolonya ürettik. Ürettiğimiz dezenfektanların farklı şehirlere gittiğini söyledim. Cumhurbaşkanımız da bana ve okulumuza teşekkür etti. Kendisi benimle gurur duyduğunu söyledi" dedi.