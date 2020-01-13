Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli öğrenciler o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli öğrenciler o anları anlattı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli öğrenciler o anları anlattı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Braille alfabesi ile mektup yazarak görüşme isteklerini ileten ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir edilen Çorlulu öğrenciler yaşadıklarını ve kendilerini külliyeye götüren süreci anlattılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli öğrenciler o anları anlattı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Braille alfabesi ile mektup yazarak görüşme isteklerini ileten ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir edilen Çorlulu öğrenciler yaşadıklarını ve kendilerini külliyeye götüren süreci anlattılar.


Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'na okul müdürü Murat Kocabaş ve müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner'in gayretleri ile kazandırılan görme engelliler sınıfında öğretmen Fahriye Kaygın'dan eğitim alan görme engelli öğrenciler Yiğit Ömer Çetin, Taha Çakır, Zehra Çamcı ve Emine Akgün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmelerini anlattı.


Çocuklardan Zehra Çamcı son derece ilgiyle karşılandıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine görme engelliler için özel olarak hazırlanan saatten hediye ettiğini söyledi.


Öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yanlarında olan okul müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner de kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götüren süreci anlattı.


Görme engelli öğrencilerden Zehra Çamcı tarafından Braille alfabesi ile yazılan mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanımız ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Siz bizim kahramanımızsınız. Türk ulusu sizin önderliğinizde çok daha aydınlık günler görecek. En büyük arzum arkadaşlarımla yanınıza gelerek ellerinizden öpmek. Allah size, sağlık ve uzun ömürler versin" ibarelerine yer verilmişti. - TEKİRDAĞ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin, 6 maçlık cezayı Cumhurbaşkanı verdirdi sanıyormuş Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan

Son Dakika Haberleri
20:38 Tekirdağ takla atan araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
20:38 Şanlıurfa deve kesen ıraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti - Son Dakika
20:38 Güdül Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika
20:36 Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:31 Sağlık Bakanlığından anestezi ilacı açıklaması - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 20:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli öğrenciler o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]