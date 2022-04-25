Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Guterres Moskova yolunda - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antoni Guterres'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiği bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antoni Guterres, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek Rusya'ya hareket etti. BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, Guterres'in şu anda Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden bir uçakta olduğunu aktararak, Guterres'in yarın Putin tarafından kabul edileceğini belirtti. Haq, Guterres'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir çalışma toplantısı yapacağını ve öğle yemeği yiyeceğini ifade etti. Haq, Guterres'in perşembe günü ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin planlandığını açıkladı. Haq, "Genel sekreterin her iki taraftaki liderlerle net bir şekilde konuşabilmesi ve ne ilerleme kaydedebileceğimizi görmesi önemli. Nihai hedef, çatışmayı durdurmak, Ukrayna'daki insanların durumunu iyileştirmek, içinde bulundukları tehdidi azaltmak ve onlara insani yardım sağlamanın yollarına sahip olmaktır" dedi.

Haq ayrıca, Guterres'in Moskova ve Kiev'e yapacağı ziyaret öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmediğini, ancak diğer üst düzey ABD yetkilileriyle görüştüğünü belirtti.

ERDOĞAN-GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kabulde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği aktarılarak, BM Genel Sekreteri Guterres'in kabulde Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade ettiği belirtildi.

(İHA)