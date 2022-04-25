Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Guterres Moskova yolunda - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Guterres Moskova yolunda

25.04.2022 22:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Guterres Moskova yolunda

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antoni Guterres'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiği bildirildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antoni Guterres'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiği bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antoni Guterres, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek Rusya'ya hareket etti. BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, Guterres'in şu anda Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden bir uçakta olduğunu aktararak, Guterres'in yarın Putin tarafından kabul edileceğini belirtti. Haq, Guterres'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir çalışma toplantısı yapacağını ve öğle yemeği yiyeceğini ifade etti. Haq, Guterres'in perşembe günü ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin planlandığını açıkladı. Haq, "Genel sekreterin her iki taraftaki liderlerle net bir şekilde konuşabilmesi ve ne ilerleme kaydedebileceğimizi görmesi önemli. Nihai hedef, çatışmayı durdurmak, Ukrayna'daki insanların durumunu iyileştirmek, içinde bulundukları tehdidi azaltmak ve onlara insani yardım sağlamanın yollarına sahip olmaktır" dedi.

Haq ayrıca, Guterres'in Moskova ve Kiev'e yapacağı ziyaret öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmediğini, ancak diğer üst düzey ABD yetkilileriyle görüştüğünü belirtti.

ERDOĞAN-GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kabulde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği aktarılarak, BM Genel Sekreteri Guterres'in kabulde Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade ettiği belirtildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! Türkiye'ye teşekkürlerini iletti BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! Türkiye'ye teşekkürlerini iletti BM Genel Sekreterinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış çabalarına destek ve teşekkür BM Genel Sekreterinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış çabalarına destek ve teşekkür

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Guterres Moskova yolunda - Son Dakika


Son Dakika
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:04 Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
21:33 Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:11:26. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Guterres Moskova yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement