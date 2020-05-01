Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen yaşlı çift: "Dünyaya diz çöktürdü" - Son Dakika
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen yaşlı çift: 'Dünyaya diz çöktürdü' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen yaşlı çift: "Dünyaya diz çöktürdü"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen yaşlı çift: "Dünyaya diz çöktürdü" Cumhurbaşkanı'nın video konferans ile görüştüğü çift duygularını İHA'ya anlattı 68 yaşındaki Abdullah Öncü: "Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane, başımıza taç olsun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüntülü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen yaşlı çift: "Dünyaya diz çöktürdü"

Cumhurbaşkanı'nın video konferans ile görüştüğü çift duygularını İHA'ya anlattı

68 yaşındaki Abdullah Öncü: "Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane, başımıza taç olsun"

KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüntülü olarak konuşan Abdullah ve Raziye çifti duygularını İhlas Haber Ajanı ile paylaştı. Mutluluklarını dile getiren 68 yaşındaki Abdullah Öncü, "Eğer kanadım olsa uçar oraya giderdim. Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane. Dünyaya diz çöktürdü. Ülkemiz iyi bir ülkedir, kıymetini bilelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans aracılığıyla görüştüğü Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'taki 4 ailenin ramazanını kutlayarak, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardımlarını sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü aileler arasında Kırıkkaleli Abdullah ve Raziye Öncü çifti de yer aldı. Kırıkkale Valiliği İl Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaçları giderilen yaşlı çift görüşme sonrasındaki duygularını İhlas Haber Ajansı ile paylaştı.

"Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan 68 yaşındaki Abdullah Öncü, duygularını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Öncü, "Hem de nasıl mutluyum. Eğer kanadım olsa uçar oraya giderdim. Kanadım olmadığı için var olsunlar sağ olsunlar. Görüntülü olarak sanki yanına gittim, geri döndüm geldim. İnşallah bir daha nasip olursa Kırıkkale'ye gelirse inşallah bizi görmeye gelir. Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane. Dünyaya diz çöktürdü. Ülkemiz iyi bir ülkedir kıymetini bilelim. Birliğimiz bir olsun. Biri sağa çekmesin biri sola çekmesin. Hepimiz biriz. Gözlerim doldu halende gözlerim doluyor. Ben ona aşığım. O nasıl diyor ki 'ben size aşığım' bizde ona aşığız" dedi.

"Cumhurbaşkanımız başımıza taç olsun"

İl Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Öncü, "Vefa hattı var. İstediğimiz an 112'ye çağrı attığımız an geliyor gidiyor. Maaşımızı çekip getiriyor. Maske getirdiler, erzağımızı getirdiler. Kolonyamızı getirdiler. Faturalarımızı yatırıyorlar. Herhangi bir şekilde alo dediğimiz zaman hızır gibi yanımızdalar. Allah devletimizi milletimizi var etsin. Cumhurbaşkanımız da başımıza taç olsun" şeklinde konuştu.

"Allah onu yetiştireni nur içinde yatırsın"

Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen 70 yaşındaki Raziye Öncü de, "Cumhurbaşkanımızla konuştuk çok heyecanlıyız. Onu çok seviyoruz Allah başımızdan eksik etmesin. O başımıza geleli evimiz erzak doluyor. Elimiz para görüyor, çok memnunuz. Onu istemeyenlerin Allah gözlerini kör etsiz. Ona biri laf deyince biz çok üzülüyoruz. Çok seviyoruz onu. Çocuklarımızla beraber seviyoruz onu. Memleketteki kardeşlerim onun yolunda ölüyorlar. İnşallah Kırıkkale'ye gelince evimde onunla hususi oturup konuşacağım. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah onu yetiştireni nur içinde yatırsın. Kurban olurum onu yaradana" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen yaşlı çift: Dünyaya diz çöktürdü

Cumhurbaşkanı, Kırıkkale, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 03:15 Kaynak: İHA


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