Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi'nin Görüşmesinde, İkili İlişkiler ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi'nin Görüşmesinde, İkili İlişkiler ile...

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ile Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi'nin Görüşmesinde, İkili İlişkiler ile..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ile Hindistan- Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Pakistan, Hindistan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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