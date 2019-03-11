Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi'nin Görüşmesinde, İkili İlişkiler ile...
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ile Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:11 Kaynak: AA
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