Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İl Başkanı Dağdelen Görüştü
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen bir araya gelerek 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile AK Parti Kırıkkale
İl Başkanı Nuh Dağdelen bir araya gelerek 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ankara
'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile İl Başkanı Dağdelen bir araya gelerek 31 Mart seçimleri hakkında görüşme yaptı.
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve teşkilat yöneticileri Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantıda 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmeler yapılarak son gelişmelerden bahsedildi. Toplantı sonrasında ise İl Başkanı Nuh Dağdelen, teşkilat yöneticileri ile birlikte Cumhurbaşkanı ile görüştü.
Başkan Dağdelen, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özhaseki
ile bir araya gelme imkanı bulduk" dedi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:04 Kaynak: İHA
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