Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" Konulu Üçlü Zirve Öncesi Baş Başa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" Konulu Üçlü Zirve Öncesi Baş Başa...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Suriye, Hasan Ruhani, İran, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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