Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" Konulu Üçlü Zirve Öncesi Görüşmesi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi görüşmesi sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:53 Kaynak: AA
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