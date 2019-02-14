Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" Konulu Üçlü Zirve Öncesi Görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" Konulu Üçlü Zirve Öncesi Görüşmesi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi görüşmesi sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:53 Kaynak: AA

Suriye, Hasan Ruhani, İran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür

Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 15:02:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" Konulu Üçlü Zirve Öncesi Görüşmesi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]