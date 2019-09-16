Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran- Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Ruhani, Rusya, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:13 Kaynak: AA
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