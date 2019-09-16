Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran- Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
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