Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin görüşmesi sona erdi
49 dakika önce
Heyetlerarası görüşme İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin çıkışı ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:43 Kaynak: AA
Heyetlerarası görüşme
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin çıkışı ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi.
Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar