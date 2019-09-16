Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin görüşmesi sona erdi

49 dakika önce

Heyetlerarası görüşme İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin çıkışı ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi.

Heyetlerarası görüşme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin çıkışı ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin görüşmesi sona erdi

Hasan Ruhani, Rusya, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:43 Kaynak: AA
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