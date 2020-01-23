Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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