Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği mesajla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği mesajla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Akıncı, Erdoğan'a teşekkürlerini iletip, bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Ramazan Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajında, "Ramazan Bayramı münasebetiyle Zat-ı Devletlerine kalbi tebriklerimi iletiyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nın içinden geçilmekte olan bu zor dönemde, İslam alemine ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Milletim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Kıbrıs Türk halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi yineliyorum" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Akıncı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajı için teşekkür etti. Akıncı, Erdoğan'a mesaj göndererek, "Ramazan Bayramı nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik kutlama mesajınız için teşekkür ediyor ve aynı duygularla Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında, bayramın Türkiye'de ve tüm İslam aleminde huzur ve esenlik içinde geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, küresel salgın döneminde zorlu bir mücadele veren tüm dünyanın, bu mücadeleden başarıyla çıkarak daha güzel ve barış dolu günlere kavuşması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, "Başta Zat-ı Devletleri ve değerli aileniz olmak üzere Türkiye'deki tüm kardeşlerimize sağlık ve mutluluk dileklerimi iletiyorum" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika Dünya

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