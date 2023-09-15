Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. Burada dünya liderleriyle birebir temaslar kuran Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da ayaküstü bir sohbet gerçekleştirmişti. Macron, Erdoğan'la zirvedeki bu görüşmeye ilişkin anların da yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
İki liderin sohbetinde gülümseten anlar yaşandı. Macron, Libya meselesini tekrar görüşmek istediğini söylerken, Erdoğan ise Macron'un daha önce verdiği sözü hatırlatarak, "Hani gelecektin, gelmedin" dedi.
Macron bunun üzerine "Gelecektim fakat orada değildiniz. Tamam, geleceğim" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Erdoğan gülerek "Tamam gel de konuşalım" dedi. İki lider daha sonra el sıkışıp ayrıldı.
Geçtiğimiz yıl Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen Erdoğan ile Macron arasında yine dikkat çeken bir diyalog olmuştu. Macron, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" diyen Erdoğan'a "G20 zirvesinden sonra geleyim" diye yanıt vermişti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un G20'deki samimi sohbeti tebessüm ettirdi: Hani gelecektin? - Son Dakika