Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı. Merkel, görüşmeyi yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne saat 14.40 sıralarında geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
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