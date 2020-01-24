Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi başladı
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı. Merkel, görüşmeyi yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne saat 14.40 sıralarında geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.
(Mustafa Biçer/İHA)
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