Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:58 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.
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