Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışını gerçekleştirileceği Demokrasi ve Özgürlükler Adasına tekne ile geldi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de eşlik etti.

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle darbenin yıl dönümünde adanın açılışı gerçekleştirilecek.