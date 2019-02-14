Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in Görüşmesi Sona Erdi.
1 saat önce
IHAAW145054-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in görüşmesi sona erdi.
IHAAW145054-SIY/14-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in görüşmesi sona erdi. 14.02.2019 14: 50: 54 TSI
NNNN - SOÇİ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:56 Kaynak: İHA
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı
Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür
Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu