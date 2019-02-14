Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in Görüşmesi Sona Erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in Görüşmesi Sona Erdi.

1 saat önce

IHAAW145054-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in Görüşmesi Sona Erdi., System.String[]
IHAAW145054-SIY/14-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in görüşmesi sona erdi. 14.02.2019 14: 50: 54 TSI
NNNN - SOÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Politika
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