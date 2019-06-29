Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20'de Putin ile görüştü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu