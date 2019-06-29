Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:54 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20'de Putin ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 07:23:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]