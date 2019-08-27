Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:54 Kaynak: AA
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