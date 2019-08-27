Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi.

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi.

Vladimir Putin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:14 Kaynak: AA
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Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşme sona erdi
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