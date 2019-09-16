Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi...

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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