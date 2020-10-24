Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog
24.10.2020 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog -Safiye teyze: "Damadının adı Bayraktar mıydı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog
-Safiye teyze:
"Damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, ona benim için sarıl. O çıktığında acı kahve içmiş gibi sevinirim"
KAYSERİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti'nin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Kongrenin ardından kürsüye gelen Safiye teyze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, ona benim için sarıl. O çıktığında acı kahve içmiş gibi sevinirim" dedi.
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