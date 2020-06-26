Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşen Ahmet Can İHA'ya konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşen Ahmet Can İHA'ya konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans yöntemi ile görülen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, "Meslek lisesine gidiyorum dediğim zaman insanların yüzü düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans yöntemi ile görülen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, "Meslek lisesine gidiyorum dediğim zaman insanların yüzü düşüyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemi ile görüştüğü öğrencilerden biri olan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansına (İHA) anlattı. Görüşmenin çok güzel geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz güzel geçti. Meslek lisesi ve imam hatip liselerinden bahsettim. Sorum oydu. Mesela meslek liselerine daha az değer verdiği, imam hatip liselerine daha çok önem verdiğini söyledim. Cumhurbaşkanımızda 'Bizim için fen lisesi de meslek lisesi ve imam hatip lisesi hepsi benim çocuklarım gibi. Benim için bir ayrımcılık yok' dedi. Cumhurbaşkanımızla görüşmek mutlu ve gurur vericiydi. Huzur verdi. Soy ismim Erdoğan olduğu için Cumhurbaşkanımız bana 'Bizi akrabamız mısın' dedi. 'Estağfurullah' dedim. Onun soyadını taşıdığım için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.


12. Sınıf Öğrencisi Erdoğan, "Ben meslek lisesi öğrencisi olarak bu okuldan çıkınca en azından üniversite okumadan bir belgemiz olunca bir işe girip o işte kendimizi geliştirip, geliştirdikten sonra kendimi geliştirme planım var. Meslek liselerinin puanı ne kadar düşük olsa da önceden değerliydi. Şuan neredeyse meslek lisesinin hiç değeri kalmadı. Sıradan bir seviyeye düştü. Bu gerçekten bizi üzüyor. Biri sorduğu zaman 'Meslek lisesine gidiyorum' dediğim de yüzleri düşüyor. 'Buda meslek lisesine gidiyormuş' hesabı yapıyorlar. Bu yanlıştır. Meslek lisesi iş üretiyor. Biz pandemi sürecinde burada dezenfektan ürettik, kolonya ürettik. Burada bize hem iş öğretiyorlar hem de ilerde iş imkanı sunuyorlar. Bun bunlarla gurur duyuyorum" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:58 Kaynak: İHA

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