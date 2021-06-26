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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak

26.06.2021 17:01

Bugün temel atma töreni olan Kanal İstanbul ile binlerce kişiye de iş imkanı doğacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Kanal İstanbul Raporu'na göre, 'Çılgın Proje' ile 70 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği ve 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli bugün atıldı. Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak.

EK PROJELER İNŞA EDİLECEK

Kanal İstanbul için gerekli tesis ve yapılara ek proje bileşeni olarak 1 yat limanı, konteyner limanları, rekreasyon alanı ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Kanal İstanbul'un işletme aşamasında fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için de Karadeniz ve Marmara Denizi giriş bölgesinde dalgakıranlar, acil bağlama alanları ve demirleme alanları, römorkör bağlanma alanları, deniz fenerleri, bakım istasyonları ve işletme binaları, gemi trafik sistemi ve seyir yardımcıları oluşturulması hedefleniyor.

ÜZERİNE 6 KÖPRÜ YAPILACAK

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

70 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Kanal İstanbul Raporu'na göre dev proje, 70 bin kişiye istihdam sağlayacak, kanalı kullanacak firmalara da zaman ve ekonomik kazanç getirecek. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, İstihdam, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak - Son Dakika Ekonomi


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