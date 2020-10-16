Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski basın açıklaması - Son Dakika

CUMHURAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

CUMHURBAKANI ERDOĞAN'A UKRAYNA DEVLET NİŞANI Basın toplantı öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna Devlet nişanı verdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ukrayna'nın topraklarının özgürleştirilmesi konusunda atılan adımlar için verildiği belirtildi. Nişan takdiminin ardından iki ülke arasından çeşitli anlaşmalar imzalandı. İki lider anlaşmaların ardından yapılan görüşmelerin ortak bildirisini imzaladı.

"İŞBİRLİĞİMİZ SAVUNMA SANAYİNDE, EĞİTİME, TURİZME KADAR KARŞILIKLI YARAR TEMELİNDE GELİŞİYOR"Ardından açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında kendisine takdim edilen Ukrayna Devlet Nişanı için teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye Ukrayna arasında önemli adımları imza töreni ile gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Salgın başlamadan hemen önce yüksek düzeyli stratejik konseyimizin toplantısı nedeniyle şubat ayında Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan Sayın Zelenski ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme konusunda adımdır. Az önce imzalana anlaşmalarda bu iradenin pek çok alanda somutlaşmasını sağlayacaktır. Bugün yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizin başında yer alan konuları etraflıca ele aldık. İşbirliğimiz savunma sanayinde, eğitime, turizme kadar karşılıklı yarar temelinde gelişiyor. İşbirliğimiz savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların arttırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi teyit ettik. Kiev'i ziyaretimizde ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Bu doğrultuda serbest ticaret anlaması müzakerelerini süratle sonuçlandırmak üzere Sayın Zelenski ile aynı fikirdeyiz. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafirlerimizi ağırlamış olmamız güvenli turizm konusunda attığımız adımlara Ukraynalı misafirlerimizin itimadını göstermiş oluyor. Salgınla mücadele de Türkiye Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız." dedi. KIRIM KONUSUCumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizi de güvenlik alanındaki anlaşmalarımızı güçlendirme ve suçlarının iadesi konusunda anlaşmamızı artırma konusunda mutabık kaldık. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteklerimiz devam edecektir. Soydaşlarımız için konut inşası projesi ve Kiev'de cami inşası projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Bugün bu çalışmalarımızla ilgili de son durumu değerlendirdik. Sayın Devlet başkanı bize Ukrayna'nın doğusundaki güncel durumu aktardı. Burada 27 Temmuz'dan beri sürdürülen ateşkesin devamını bekliyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına biz de elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. AGİT özel gözlem misyonuna desteğimiz aynı şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.

"KRİZİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN DİPLOMATİK YOLUN TEK VE EN DOĞRU YOL OLDUĞU KARARINA VARDIK"Erdoğan'ın ardında söz alan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Hiçbir virüs ülkelerimiz arasındaki dostluğa ve iş birliğine engel olamaz" diyerek şunları kaydetti: "Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için önemlidir. Türkiye Rusya'nın gözaltına aldığı Kırım Tatarlarının serbest bırakılması için aktif çaba göstereceğini belirtti. BM Genel Kurulu'nun 75. oturumunda işbirliği içinde çalışacağız. Kırım Platformu Projesi'ne Türkiye'yi katılmaya davet ettim. Burada rol almaya hazırız. Bugün Donbass'taki zor durumu da ele aldık. Krizin çözülmesi için diplomatik yolun tek ve en doğru yol olduğu kararına vardık. Ayrıca covit-19 ile ilgili duruma rağmen serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması ve bu süreci yavaşlatan tüm süreçlerin çözülmesi konusunda anlaştık. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki büyük ölçekli altyapı projelerine katılmaları önemlidir. Dahil olan Türk şirketlerinin sayısını artırmak istiyoruz. Enerji bağımsızlıklarını sağlamak için ülkelerimiz arasındaki işbirliklerimizi de konuştuk. Burada ülkelerimiz arasında çok benzerliklerin olduğunu söylemek isterim. Bugün imzalana hükümetler arası Ticaret yatım, enerji altyapı ve gümrük politikaları konusunda alanları belirledi. Bugün Ukrayna ve Türkiye hükümetleri arasında askeri çerçeve ve askeri niyet beyanı imzalandı. Bu askeri anlamda yeni alanlar yaratıyor, daha da güçlendirdiğimiz için mutluyum. İstanbul sadece Türk ve Ukrayna halkları için değil tüm dünya için tarihi öneme sahip özel olan bir alandır. Bu şehrin özel enerjisini de hissediyoruz."

İMZALANAN ANLAŞMALAR Türkiye-Ukrayna hükümetleri arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12. Dönem Toplantısı anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Ekonomi, Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko arasında imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında askeri çerçeve anlaşması imzaları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında imzalandı.

Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı ile Ukrayna Savunma Bakanlığı arasındaki sanayi projeleri kapsamındaki anlaşma ise savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında imzalandı.

- İstanbul