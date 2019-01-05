Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vatandaş Arasında Güldüren Sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vatandaş Arasında Güldüren Sohbet

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki aday tanıtım programına katılan Tutku Yalçın isimli vatandaş, "Şu polis ağabeylerinin de 3600'ünü yap artık. Herkese yapıyorsun polis ağabeylerin neden 3600'ünü yapmıyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vatandaş Arasında Güldüren Sohbet, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki aday tanıtım programına katılan Tutku Yalçın isimli vatandaş, "Şu polis ağabeylerinin de 3600'ünü yap artık. Herkese yapıyorsun polis ağabeylerin neden 3600'ünü yapmıyorsun?" dedi. Erdoğan ise "Sen söyledikten sonra tamam ya" karşılığını verdi. Yalçın'ın "100 günlük programında yokmuş ama" demesi salondakileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, aday tanıtım programının bitiminin ardından salondan ayrılacağı sırada Tutku Yalçın isimli bir vatandaşla sohbet etti. Yalçın, sohbet esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şu polis ağabeylerinin de 3600'ünü yap artık. Herkese yapıyorsun polis ağabeylerin neden 3600'ünü yapmıyorsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan ise "Sen söyledikten sonra tamam ya" karşılığını verdi. Yalçın'ın "100 günlük programında yokmuş ama" diye konuşması salonda gülüşmelere neden oldu.

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Senin için ölürüm 3 gündür buradayım. Senin için odanı hazırladık. Babamıza ölürüm ben, benim babam bir tane. Şimdi senin yanına Manisa'ya geleceğim. Orada 2 tane açılışın var ya ben de oraya geleceğim" - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

İzmir, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı

Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:35:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vatandaş Arasında Güldüren Sohbet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]