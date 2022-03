Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konu başlıkları - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren basına kapalı görüşmede başta Ukrayna- Rusya savaşı olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Yapılan ikili görüşmenin ardından Miçotakis köşkten ayrıldı.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEM LAZIM" DEMİŞTİ

Rusya'nın işgalinden sonra Miçotakis, Parlamento'da yaptığı konuşmada, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durum Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" demişti.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

İLETİŞİM KANALLARININ AÇIK TUTUKMASINDA MUTABIK KILINDI

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Görüşmede, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

HEDEF YENİ BİR SAYFA AÇMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye'nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti. Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, bölgeden sivillerin tahliyesi ve barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çalışmaları, Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdürdü. Erdoğan, 24 Şubat sabahı Ukrayna topraklarına Rus ordusunun başlattığı saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilk olarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy ile 26 Şubat ve 4 Mart'ta da telefon görüşmeleri gerçekleştiren Erdoğan, görüşmelerde daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesi için ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart'ta telefonda görüşen Erdoğan, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısında bulundu.