Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinin bulunduğu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelişinde askerleri selamladı.

Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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