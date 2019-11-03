Cumhurbaşkanı Erdoğan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı
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