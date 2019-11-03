Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile...
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile...

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:17 Kaynak: İHA
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