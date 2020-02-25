Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etti - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etti

6 saat önce

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tespih hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etti, System.String[]

Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tespih hediye etti.


Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Bakü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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