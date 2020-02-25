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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etti
6 saat önce
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tespih hediye etti. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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