Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in Doğum Gününü Tebrik Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan
, İstanbul
'dan Ankara
'ya intikalinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi. İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdikleri kaydedildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:41 Kaynak: İHA
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