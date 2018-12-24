Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in Doğum Gününü Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in Doğum Gününü Tebrik Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in Doğum Gününü Tebrik Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi. İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdikleri kaydedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:41 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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