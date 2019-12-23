Cumhurbaşkanı erdoğan ilim yayma ödül törenine katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan ilim yayma ödül törenine katıldı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLİM YAYMA ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI(Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLİM YAYMA ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI(Aktüel)
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