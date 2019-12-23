Cumhurbaşkanı erdoğan ilim yayma ödül törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan ilim yayma ödül törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan ilim yayma ödül törenine katıldı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLİM YAYMA ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI(Aktüel)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLİM YAYMA ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI(Aktüel)

Cumhurbaşkanı erdoğan ilim yayma ödül törenine katıldı

Cumhurbaşkanı, Aktüel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
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