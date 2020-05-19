Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük bir potansiyel bırakmadan hep birlikte çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video..., System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük bir potansiyel bırakmadan hep birlikte çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız." dedi.

Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video konferansla katılan Erdoğan, Türkiye'nin 2002 yılında 97 hidroelektrik santraline sahip olduğunu, buna 584 hidroelektrik santrali daha eklediklerini belirtti.

Erdoğan, "Bu ne demektir biliyor musunuz? Yenilenebilir enerjide Türkiye, dünyada devrim gerçekleştiren ülkelerin başında gelen ülkelerden bir tanesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin 2002 yılında 228 sulama göletine sahip olduğunu, buna 385 gölet daha eklediklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin 2002 yılında 84 içme suyu tesisine sahip olduğunu, buna 247 tesis daha ekleyerek ülkeye 4,5 milyar metreküpe yakın sağlıklı içme suyu kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin 18 yılda, 18 milyon dekar araziyi daha sulamaya açarak, üretimini katladığını, bereketlendirdiğini, aynı başarılı fotoğrafı tüm hizmet ve yatırım alanlarına teşmil etmenin mümkün olduğunu anlatan Erdoğan, bitenlerin yanı sıra halen inşası süren, tamamlanmak üzerinde olan ve proje aşamasında olan pek çok yatırımın bulunduğunu belirtti.

Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, hizmete alacakları bu yatırımların ülkeye katkısının zirai gelirde 14 milyar lira, enerjide 28,5 megavat kurulu güç, taşkın korumada 4,5 milyon dekar, içme suyunda 4,5 milyon metreküp, toplulaştırmada 4,2 milyon hektar olduğunu, hepsinin resmi açılışlarını önümüzdeki haftalar ve aylar içinde peyder pey gerçekleştireceklerini kaydetti.

"Gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye ve millete hizmet yolunda "durmak yok, yola devam" anlayışıyla gece gündüz eser üretmeye devam edeceklerini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma sınırlamalarını, ülkede hayatı tümüyle durdurmak değil, insan hareketliliğini azaltarak salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde temel ihtiyaçlar ve üretimlerle ilgili sektörler başta olmak üzere sokağa çıkma sınırlamasının dışında tutulan kesimler, teker teker sayılmıştır. Bunlar arasında tarım ve hayvancılık kesimi de vardır. 23 Mayıs'ta başlayıp, bayramın son günü olan 26 Mayıs gecesine kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalanlar arasında bitki ve hayvan üretimiyle iştigal eden vatandaşlarımız da bulunuyor.

Örneğin ne Isparta'daki gül yetiştiren ne Karadeniz'in Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun'daki çay toplayan, ne ülkemizin dört bir yanında hububatını eken, tarlasını sulayan, hayvanını otlatan üreticilerimiz için herhangi bir kısıtlama yoktur. Hep söylediğim gibi ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük bir potansiyel bırakmadan hep birlikte çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız."

Hastane projeleri

Koronavirüs döneminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifalar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, bu süreçte inşallah arka arkaya bazı hastanelerimizin açılışlarını yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi perşembe günü Başakşehir'de açacağımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesidir. 2 bin 500 yataklı bu hastanemiz çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır. Bunun yanında Yeşilköy'de acil bir hastane ki bu da yine Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi olacak. Bunun yanında aynı gün Hadımköy'de Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ki bu hastanenin aslında geçmişi Sultan Abdülhamid'in askerlerimiz için yaptırdığı bir hastaneydi. Ama maalesef harabeydi, biz bu hastanenin gayet güzel muhteşem bir şekilde restorasyonunu yaptık. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş olarak açılışını yapacağız. Bir diğeri Sancaktepe'de Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin açılışını yapacağız. O da 1000 yataklı, 1000 odalı. Bunları niye yaptık? Özellikle bu hastaneler, bizim uluslararası alanda bir sağlık merkezi haline getirdiğimiz Türkiyemizin, Sancaktepe eskiden orada malum askeri havaalanı vardı. Şimdi bu havaalanından inecek, hemen hastaneye gelecek. Yeşilköy'de yine aynı şekilde havaalanımız vardı. İnecek oradan hastaneye geçecek. Böylece ulaşım noktasında en ufak bir sıkıntı yaşamadan uluslararası camiaya sağlık hizmetini verme fırsatını yakalayacağız. Bunlar dışında da Başakşehir'e de oralardan süratle geçme imkanı olacak."

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, ülkeye, bölgeye, millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, başta Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve ekibine, DSİ'de görev yapanlara, katkı sunanlara teşekkür etti.

Erdoğan'dan sosyal mesafe uyarısı

Santralde üretilecek elektriği ve barajda kullanacak suyu kullanacak vatandaşlara afiyet ve bereket dileyen Erdoğan, "Tüm İslam aleminin Leyle-i Kadrini tebrik ediyorum. İnşallah cumartesi günü erişeceğimiz Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Dünyayı adeta yakıp kavuran salgının bir an önce sona ermesini Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılan bakan, vali ve milletvekillerine sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Fiziki mesafeye dikkat ederek, öyle kol kola yok, dirsek dirseğe yok. Sosyal mesafe, sosyal mesafe yapalım. Çok yakınız. Maskesi olmayanlara da maske verelim. Önce tedbiri biz alalım ki milletimizden de tedbir isteyelim. Maske, mesafe, temizlik. Bu üç şey çok önemli." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda bakanların butona basmasıyla, elektrik üretecek tribünün açılışı gerçekleştirildi.

(Bitti)

Türkiye, Ilısu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 06:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video... - Son Dakika

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