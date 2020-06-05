Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 'nun adının verildiğini bildirdi.

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