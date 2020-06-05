Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:43 Kaynak: AA
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