Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda fotoğraf çektirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çektirmesi BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak için Batman'a geldi.

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