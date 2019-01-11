Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk Defa Oy Kullanacak 1 Milyon Kişiyi Yakın Markaja Alalım. Yanlışa...
2 saat önce
IHAAW113537-SIY/11-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa oy kullanacak 1 milyon kişiyi yakın markaja alalım. Yanlışa düşmesini engelleyelim." 11.01.2019 11: 35: 37 TSI NNNN.
IHAAW113537-SIY/11-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa oy kullanacak 1 milyon kişiyi yakın markaja alalım. Yanlışa düşmesini engelleyelim." 11.01.2019 11: 35: 37 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:41 Kaynak: İHA
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